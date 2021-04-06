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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليمات جديدة بشأن توزيع منهج لغات الصفين الأول والثاني الثانوي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:25 م
الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت مستشارة مادة اللغات بوزارة التربية والتعليم لموجهي اللغة الفرنسية والألمانية بالإدارات التعليمية المختلفة تعليمات فيما يخص منهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي جاءت فيها:

أولًا:- امتحان شهر أبريل سيكون على الوحدة الرابعة كما سبق، وأن أشرنا لذلك لأن امتحان التابلت الاسترشادى سيكون على الوحدة الثالثة وسيعقد فى الأسبوع الأول من أبريل وسيكون على موقع الوزارة.
ثانيا:- امتحان شهر مايو سيكون على الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة.

ثالثا:- بالنسبة للصف الثالث الثانوى سيعقد الامتحان التجريبى للطلبة فى المدارس على التابلت بجدول امتحانات لتدريب الطلاب على أنماط الأسئلة اى انه لن يكون امتحان كامل.

رابعا:- بالنسبة لامتحان المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات اى التجريبيات يحذف الاسئلة المقالية فقط اما السؤال الذى به جمله مكتوبه ويطلب من الطالب إعادة كتابتها (الخط) فهو قائم بالفعل وهو عبارة عن درجات نعتبرها هدية للطالب.

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