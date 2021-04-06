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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مولود جديد يغير مسار رحلة مصر للطيران إلى مطار أسوان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:25 م
مولود جديد يغير مسار
مولود جديد يغير مسار رحلة مصر للطيران
فاتن غلاب
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قام قائد طائرة مصر للطيران القادمة من ندجامينا (رحلة رقم MS 886) من طراز البوينج B737-800 والتي كان مقررًا لها الوصول إلى مطار القاهرة في الساعة ٥.٥٠ مساء، بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار أسوان؛ للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية بصحبة طفلين ومولودها الجديد بعد اتمامها عملية الولادة بسلام على متن الطائرة، وذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية بعملائها، وحرصها الدائم على سلامتهم التي تضعها في مقدمة أولوياتها.

تم إبلاغ قائد الرحلة الطيار بتعرض راكبة تشادية تسمّى kaltouma Hahmat Adoudou لآلام الوضع المفاجئة أثناء الرحلة فاعطي تعليماته لاتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والرحلة بمعاونة مساعد قائد الطائرة الطيار سيف الدين جمال، ليتم التعامل من قبل أفراد الركب الطائر مع الحالة بشكل سريع واحترافي وتعاونت المضيفات الجويات ايفيلين كمال، رغدة نصر، إيمان أحمد لمساعدة الراكبة وتصادف وجود الدكتورة ليلي محمد أبوبكر طالبة بالفرقة السادسة بطب قصر العيني حيث وضعت الراكبة بالفعل مولودها أثناء تحليق الطائرة فوق الخرطوم وهم بحالة جيدة.

وأقلعت الطائرة مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

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