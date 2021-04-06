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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الدواء الأمريكية توافق على عقار لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للأطفال

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:24 م
الدواء الأمريكية
الدواء الأمريكية
أ ش أ
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وافقت "إدارة الأغذية والدواء" الأمريكية على أول عقار منذ أكثر من عقد كامل لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، والذي يسبب عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع، حيث صرحت باستخدام وتداول عقار "كولبيريه" (Qelbree) لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.

وأوضح المسؤولون فى شركة "Supernus" للصناعات الدوائية، المصنعة للعقار: أنه على عكس جميع أدوية علاج إضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فإن عقار "كولبيريه" الذي يأتي على شكل كبسولة يتم تناولها يوميا، ليس عقارا منبها مثل العقاقير القديمة - كانت تعتبر المشكلة الرئيسية مع العلاجات السابقة لهذا الإضطراب - كما يحمل "كولبيريه" تحذيرا من احتمال حدوث أفكار وسلوكيات انتحارية على بعض المرضى، ولكن بنسبة لا تتعدى 1% من المرضى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الأبحاث الطبية الحالية تأثير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على حوالي 6 ملايين طفل ومراهق أمريكي.

وأكد عدد من خبراء الصحة، أن العقار الجديد قد يروق للآباء الذين لا يرغبون في إعطاء أطفالهم المنشطات، وقال الدكتور ديفيد دبليو جودمان، أستاذ الطب النفسي في جامعة جون هوبكنز "إنه قد يكون أيضًا خيارًا للأطفال الذين يعانون من مشاكل تعاطي المخدرات، أو لا يحبون الآثار الجانبية للمنشطات أو يحتاجون إلى علاج إضافي".

وأقرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية استخدام عقار "كولبيريه" بموجب نتائج الدراسة التي أجرت على 477 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا تم إعطاؤهم العقار الجديد لمدة ستة أسابيع، وقد لوحظ انخفاض أعراض قلة الانتباه وفرط النشاط بنحو 50 بالمائة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي المعروف أيضًا باسم "فيلوكسازين"، في تقليل الأعراض لدى بعض المتطوعين في الدراسة في غضون أسبوع.

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