696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 696 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 499025 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية أن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 11988 فحصًا، بلغ 5537715 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب العام الماضي، "وتم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل العدد إلى 8865 حالة، كما تم التأكد من 546 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي المتعافين 485708 أشخاص".