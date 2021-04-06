بعد استجابة الرئيس لعلاجه وعلاج ابنه.. إسحاق غالي: «السيسي أبو الإنسانية»

وجه إسحاق غالي، مريض بضمور العضلات، الذي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالته ووجه بعلاجه، الشكر للرئيس، قائلا: "الرئيس السيسي أب لكل المصريين وربنا يباركله ويجبر بخاطره".





وأضاف إسحاق غالي، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: "أنا الآن في معهد ناصر، وبعد الاستجابة وصلت سيارة الإسعاف وتم نقلي لمعهد ناصر، وكان في استقبالي مدير معهد ناصر وكان معي نجلى أنطونيوس، وتم الكشف عليه وعلى عينيه وبطنه".



