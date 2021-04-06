محمد إمام يشوق الجمهور لـ«النمر» بلقطة مع هنا الزاهد

روج الفنان محمد عادل إمام لمسلسله الجديد النمر، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ونشر إمام صورة من كواليس المسلسل جمعته ببطلة العمل هنا الزاهد وعلق عليها: "اللقاء المنتظر، أنا وهنا الزاهد مع بعض لأول مرة، إن شاء الله قصتنا تعجبكم جدًا النمر، كمان أسبوع على قنوات الحياة وأبو ظبي".يشارك في بطولة المسلسل محمد عادل إمام والفنانة الشابة هنا الزاهد والنجمة نرمين الفقي ومحمود حافظ والفنان محمد مهران والفنان محمد رياض، والفنانة الشابة ولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل ومن إنتاج شركة سينرجي.