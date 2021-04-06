القاهرة وبغداد تبحثان التعاون المشترك في القطاع الصناعي

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيـز الخباز، الثلاثاء، مع سفير مصر بالعراق وليـد محمـد إسماعيـل إجراءات تفعيل اتفاقات التعاون الثُنائي والتعاون الثُلاثي بين العراق ومصر والأردن في قطاع الصناعة.وأكدَ الوزير خِلال اللقاء أن وزارة الصناعة والمعادن جادة في تحقيق التعاون والتكامُل الصناعي مع مصر والأردن في ظل تأكيدات رؤساء الدول الثلاث إلى جانب الانفتاح على الدول المُتقدمة صناعيًا، لافتًا إلى العلاقات المُشتركة والروابط الأخوية المتينة بين العراق ومصر وشعبيهما الشقيقين، داعيًا لضرورة تحقيق خطوات عملية وتطبيق حقيقي لِهذا التعاون وبِمُختلف المجالات الصناعية من خِلال الفُرص والمشاريع الاستثمارية الكثيرة المُعلنة لدى الوزارة والفُرص المُتاحة لدى القطاع الصناعي الخاص، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتدريب وإدارة التسويق والسلامة الصناعية وغيرها.وناقش الجانبان الاتفاق الخاص بإرسال فريق فني من الصناعيين في جمهورية مصر الى العراق وبِعدة اختصاصات لِفتح آفاق للعمل المُشترك وخطوات دخول مصر في مشروع المدينة الاقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن.مـن جهته أكدَ السفير المصري جدية وحرص بِلاده على تعزيز العمل المُشترك وتفعيل اتفاقات ومُذكرات التعاون مع العراق في شتى المجالات الصناعية ونقل التجارُب الناجحة وتبادُل الخبرات، مُبديًا استعداده الكامل للتواصل والتنسيق الدائم مع الوزارة من أجل تحقيق هذا التعاون وبِما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين.