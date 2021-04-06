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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل اجتماعاته مع لجنة المتابعة اللاحقة للمنطقة الحرة

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:51 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاته مع لجنة المتابعة اللاحقة التي تقوم بالمرور على أماكن البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع على فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.

وأعلن محافظ بورسعيد أن اللجنة قامت اليوم بالمرور وفحص عدة أماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة، حيث تمت مراجعة فواتير التعامل بتلك المخازن، وتبين بأن هناك حالات تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر وكذلك تبين وجود حالات مخالفة للضوابط والإجراءات، وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط.

وخلال الاجتماع مع اللجنة أشاد المحافظ بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة، مؤكدا  استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها.

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