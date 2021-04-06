افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بحضور محافظ الإسكندرية

افتتحت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مساء اليوم، معرض "أهلًا رمضان"، بحضور السيد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، ومحافظ الإسكندرية السيد الأستاذ محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين بالإسكندرية السيد الأستاذ محمد سعدالله.كما جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناوشي أمين الصندوق بغرفة الإسكندرية، والأستاذ أحمد صقر نائب رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري.قال الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إن معرض "أهلا رمضان" هذا العام، تقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروضًا مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.وأضاف أن معرض "أهلًا رمضان" يأتي في إطار المبادرات التي تقدمها "غرفة الإسكندرية"، ويهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والقطاع العام، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.وأوضح أن المعرض سيضم منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش" وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.وأشار "الوكيل" إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.من جانبه أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تبرعت بالأرض التي يقام بها المعرض، كما كان هناك تنسيق مع رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمد فترة إقامة المعرض حال استمرار كثافة التوافد من الجمهور والطلب على المنتجات والسلع المتوفرة بالمعرض.وأضاف الشريف خلال جولته أن هناك تخفيضات تصل إلى 25% و30% تقدمها نحو 40 شركة من المشاركة بالمعرض.يذكر أن المعرض يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً، بأرض كوتة، في منطقة الأزاريطة، حتى الـ12 من أبريل.