المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية يغلق عند مستوى قياسي

وقفز المؤشر أكثر من 60 بالمئة من أدنى مستوياته العام الماضي وتخطى ذروته السابقة البالغة 433.90 نقطة التي بلغها في فبراير 2020.



وصعد المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة ليواصل موجة صعوده القياسية في الآونة الأخيرة بينما ربح المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة ليتعافى هو الآخر من انهيار العام الماضي. وقفز المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة.



انتعشت قطاعات حساسة للاقتصاد مثل الخدمات المصرفية والسلع الأساسية وصناعة السيارات بقوة هذا العام، مما عزز الأسهم الأوروبية.



غير أن المؤشر القياسي استغرق سبعة أشهر إضافية بالمقارنة مع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة للعودة إلى أعلى مستوياته قبل الجائحة، إذ تأثر بفعل ببطء توزيع اللقاحات وموجة جديدة من الإصابات بالفيروس.



وتصدرت أسهم شركات التعدين المكاسب اليوم مع صعودها 1.8 بالمئة، كما ارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه وصناعة السيارات والأغذية والمشروبات بأكثر من واحد بالمئة.