موعد دفع فاتورة شهر أبريل ٢٠٢١ للهاتف الأرضي وفترة السداد

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021

ننشرحيث تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوطني المتكامل علي نصيب الأسد من خدمات الإنترنت الأرضي والهاتف الأرضي، ويصل عدد مشتركيها نحو ١٨ مليون مشترك بهذه الخدمات إضافة إلى ٧ ملايين عميل بالهاتف المحمول.وتسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين بطرق مختلفة تيسيرا عليهم، أتاحت جزءا من الخدمات إلكترونيا عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت وايضا خصصت جزءا من خدماتها عبر تطبيق MY We بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وعملاء الشركة.ويبحث المواطنون عن مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضى خلال شهر أبريل 2021، ويعتبر فاتورة التليفون الأرضي واحدة من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للاتصالات، لجميع العملاء، طبقًا للنظام الذي يتم تحديده من قبل العميل، من حيث تسديد قيمة الفاتورة سواء كانت سنوية أم ربع سنوية.تبدأ الشركة المصرية للاتصالات we في إصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر ابريل 2021 عن استهلاك 3 أشهر الماضية "يناير فبراير مارس 2021" خلال يوم ١٤ ابريل الجاري، على أن يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2021.يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الاربعاء الموافق 14 أبريل 2021، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 مايو 2021 ولمدة شهر مع تحويل الخط استقبال فقط وبانتهاء الفترة المقررة للسداد يتم تحميل العميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.10.22 مليون مشترك بالهاتف الثابتفي نفس السياق سجل عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو ١٠ مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.77%، وبتراجع شهري 3.01% بعد أن سجل نحو ١٠.٢٢ مليون عميل في نوفمبر السابق عليه، في حين إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.26 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 24.63 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 3.57% وبتراجع شهري 0.08%.في حين بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.785% في ديسمبر الماضي مقابل 7.72% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.62% وسنوي 0.07%، وبلغ عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.