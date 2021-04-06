اليونان تؤكد حرصها على نجاح الانتخابات الفلسطينية

أكد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية، السفير ماريا ماريماكيس، الموقف اليوناني المتطابق مع موقف الاتحاد الأوروبي والقائم على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والاتفاقيات الموقعة، بما يضمن إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربة عن الارتياح من مجريات التحضيرات الجارية لعقد الانتخابات في مواعيدها وحرص اليونان على نجاحها.وبحث سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، اليوم الثلاثاء، مع السفير ماريماكيس- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- موضوع عقد الانتخابات في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي الفلسطيني.وأطلع السفير طوباسي، المسئول اليوناني على الخطوات الفعلية التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات، مؤكدا موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة من ضرورة وأهمية عقد الانتخابات، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقّعة، وعملا بمجريات الانتخابات التي جرت سابقًا.