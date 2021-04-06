لافروف يصل باكستان لبحث السلام في أفغانستان

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى إسلام أباد، في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي روسي لباكستان منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لبحث عملية السلام في أفغانستان المجاورة.وقال مسئول إنه من المقرر أن يناقش لافروف "آفاق العملية الانتقالية في أفغانستان بهدف منح متمردي طالبان فرصة للانضمام إلى التيار السياسي السائد في البلاد".وجاء في بيان الخارجية أن الدبلوماسي الروسي سيجري محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان، والقادة العسكريين والمخابرات ووزير الخارجية في باكستان.وتأتي الزيارة قبل أسابيع من الموعد النهائي في الأول من مايو لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي حدده اتفاق الدوحة العام الماضي.