رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء العالمي»: 27.3 مليون في الكونغو يعانون من الجوع الشديد

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:01 م
الغذاء العالمي
الغذاء العالمي
أ ش أ
طباعة
دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تدخل عالمي عاجل لزيادة الدعم لملايين الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء تومسون فيري- في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف- اليوم الثلاثاء، إن واحدًا من كل 3 أشخاص، أي ما يعادل 27.3 مليون شخص (وهو رقم قياسي بحسب المنظمة)، يعانون الآن من الجوع الشديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا لتحليل التصنيف المرحلي الأخير، بما يجعل من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا موطنا لأكبر عدد من الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة لمساعدات الأمن الغذائي في العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن النزاع لا يزال سببا رئيسيا للجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديدا في مناطق شاسعة من المقاطعات الشرقية المتضررة من النزاع وهي: إيتوري وشمال وجنوب كيفو وتنجانيقا وكذلك المنطقة الوسطى من كاساي، التي كانت مسرحا للنزاع الأخير والأكثر تضررا.

ولفت البرنامج، في تقرير اليوم، إلى أن العوامل الرئيسية الأخرى التي فاقمت من الأزمة كانت الركود والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لأزمة كورونا، مضيفا أن الفئة الأكثر تضررا هم النازحون؛ إذ يوجد هناك أكثر من 5.2 مليون نازح ولاجئ (وهو أكبر عدد في إفريقيا) الذين تدفقوا من جمهورية إفريقيا الوسطى هربا من العنف الذي أعقب الانتخابات، بجانب العائدين والأسر المضيفة والمتضررين من الكوارث الطبيعية (فيضانات وانهيارات أرضية وحرائق) وكذلك الأسر التي تعيلها نساء.

وأوضحت المنظمة الدولية أنها تقدم الغذاء المنقذ للحياة لحوالي 8.7 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة أنها تحتاج بشكل خاص إلى أن تكون قادرة على مواصلة عملها في الوقاية من سوء التغذية وعلاجه، والذي يؤثر في 3.3 مليون طفل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

شهود عيان في نبش قبر ضحية كورونا: أصيبت بالوباء منذ أسبوعين

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل