4309 إصابات جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربعة آلاف و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و79 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الهيئة الوطنية للصحة العامة- في نشرتها اليومية- أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات "كوفيد- 9" التي سجلتها اليونان حتى الآن ليصل إلى أكثر من 281 ألف إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى ثمانية آلاف و532 حالة وفاة، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.وأضافت: إن عدد مرضى "كوفيد- 19" الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات بلغ 751 مريضا، مقارنة بـ759 مريضا يوم أمس الاثنين.وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت 16 ألفًا و332 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع معدل إيجابية النتائج إلى 11،43%.