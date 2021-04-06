رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: توفير موعد لتطعيم كورونا لكل فرد 19 أبريل

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:11 م
جين بساكي
جين بساكي
وكالات
طباعة
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر توفير موعد للتطعيم ضد كورونا لكل بالغ في الولايات المتحدة اعتبارا من التاسع عشر من أبريل الجاري.

وأوضحت بساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

وأضافت بساكي أن هذا لا يعني أنكم ستحصلون على التطعيم في هذا اليوم، لكنه يعني أن بإمكانكم الدخول في قائمة الانتظار إن لم تكونوا قد فعلتم هذا في وقت سابق، ولفتت إلى أن إلغاء التدريج في إعطاء التطعيم حسب الأولوية مرتبط بالأمل في تسريع وتيرة تطعيم سكان البلاد.

وذكرت بساكي: أن الحكومة الأمريكية لا تزال تتوقع أن تتوافر بحلول نهاية مايو المقبل كمية من لقاحات كورونا تكفي لكل البالغين.

وتمضي حملة تطعيم كورونا في الولايات المتحدة قدمًا، وأفادت البيانات الصادرة عن البيت الأبيض بأن عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها منذ تولي بايدن مهام منصبه في العشرين من يناير الماضي، وصلت إلى أكثر من 150 مليون جرعة، فيما وصل إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها -بما يشمل أسابيع حملة التطعيم التي سبقت تولي بايدن لمهام منصبه- إلى أكثر من 167 مليون جرعة.

كان بايدن قد أمر الولايات بإعطاء تطعيمات لكل البالغين في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل.

يشار إلى أن العديد من الولايات الأمريكية، ومنها نيويورك على سبيل المثال، قد ألغت بالفعل التدرج في إعطاء التطعيمات وفقا لمجموعات الأولويات، وأعلنت عن منح مواعيد للتطعيم بغض النظر عن إعلان البيت الأبيض.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل