محافظ مطروح يتفقد الدورة التدريبية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، ونواب مطروح بمجلسي النواب والشيوخ، الدورة التدريبية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتدريب عدد من الشباب على كيفية إدارة مشروع لتوفير مصدر اقتصادى مع التدريب على كيفية إعداد دراسات الجدوى والميزانية والإنتاج.وأكد محافظ مطروح على دعم المحافظة لكافة المقترحات الجديدة لمشروعات الشباب وإقامة المزيد من المعارض لهم، موجها بالتدريب على التسويق والترويج للمنتجات وكيفية دخول السوق.كما تفقد الدورة التدريبية الثالثة لنظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتي ينظمها مركز سيداري ومركز بحوث الصحراء.