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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى يجهز للرد على استهداف الدول العربية بملف حقوق الإنسان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:57 م
العسومي
العسومي
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وافقت هيئة مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان السيد عادل العسومي بتخصيص الجلسة الرابعة للبرلمان العربي والمقررة يوم السبت لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والتي تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية.

وذكر بيان صدر اليوم، عن البرلمان العربي، أن هذا القرار صدر عن هيئة مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعها اليوم بالقاهرة، برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنه تقدم بهذا المقترح استشعارًا منه بخطورة هذه الحملة التي تمثل أداة لابتزاز الدول العربية والتدخل في شئونها الداخلية، وإدراكًا لضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جادة في التعامل مع هذه الحملة وبحث آليات وسبل مواجهتها.

ووافق أعضاء مكتب البرلمان العربي بالإجماع على هذا المقترح انطلاقًا من مسئولية البرلمان العربي في حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي.

وبهذه المناسبة، جدَّدت هيئة مكتب البرلمان العربي إدانتها لمحاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وتوظيفها كأداة للتدخل في شئونها الداخلية والإساءة إلى مكانتها وسمعتها الدولية، وتعمُد تجاهل ما تقوم به من جهود في هذا المجال.

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