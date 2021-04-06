رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تطالب بتوزيع أكثر إنصافًًا للرعاية الصحية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:18 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم، بتوزيع أكثر عدالة وإنصافا للرعاية الصحية في أعقاب أزمة فيروس كورونا.

وقدرت المنظمة وهى إحدى وكالات الأمم المتحدة وتتخذ من جنيف مقرًا لها، قبل حلول يوم الصحة العالمي الذى يوافق يوم غد الأربعاء، أن نصف سكان العالم على الأقل لا يمكنهم الوصول إلى الأطباء والأدوية بأسعار معقولة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية فى بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحة العالمى: أنه بعد وباء كورونا وبدلًا من تدابير التقشف فإن هناك حاجة إلى استثمارات جريئة لتمكين الأشخاص المحرومين من عيش حياة صحية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى البيان: "لقد انتشرت جائحة كوفيد - 19 وسط حالة من عدم المساواة في مجتمعاتنا والفجوات في أنظمتنا الصحية".

وأضاف أن حالات الإصابة والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا حدثت بين الفقراء وأولئك الذين يواجهون التمييز أكثر من الفئات الأخرى.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحقيق مزيد من العدالة، بما في ذلك الاستثمار في الرعاية الصحية الأساسية والميسورة ومعتدلة التكلفة وأنظمة الضمان الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

شهود عيان في نبش قبر ضحية كورونا: أصيبت بالوباء منذ أسبوعين

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

«الخارجية»: مفاوضات سد النهضة في كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى البداري المركزي

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
موكب المومياوات.. و«كبسولة» الوعي الأثري والحضاري
محمد المعتصم
محمد المعتصم يكتب: سعدنا بـ"سعدي"
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل