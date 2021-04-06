البيت الأبيض: لا نتوقع تغييرًا في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، الذي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018.وتعقد الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق.وقالت ساكي: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي.. سنسمح للمفاوضات بأن تستمر".