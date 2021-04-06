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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:59 م
شيخ القادرية النقشبندية
شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا
كتب: عمرو رشدي
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نعى المركز الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، الشيخ أوتشي الطرطوشي شيخ الطريقة القادرية النقشبندية بإندونيسيا.

وقال المركز في بيان له على لسان رئيسه الدكتور عزيز الكبيطي الإدريسي: "لقد تلقينا بحزن عميق صبيحة هذا اليوم نبأ انتقال أحد أحبابنا ومحبينا إلى دار البقاء فضيلة الشيخ الإندونيسي أوتشي الطرطوشي شيخ الطريقة القادرية النقشبندية في إندونيسيا عن عمر يناهز ٦٠ عامًا".

وتابع المركز في بيانه: «أمضى الشيخ أوتشي حياته في الدعوة إلى الله، وقد كان الرجل يشع فرحا وبهجة، وكثير الابتسامة، طاهر القلب، نقي السريرة، قضيت في ضيافته أسبوعا كاملا خلال آخر زيارة قمنا بها لإندونيسيا، كما زارنا في المغرب رفقة ما يناهز 200 من مريديه منذ سنتين... رحمه الله تعالى، وغفر له، وجعله مع زمرة الأولياء والصالحين وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا
وفاة شيخ القادرية النقشبندية بإندونيسيا عن عمر 60 عامًا

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