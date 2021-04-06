محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بأرض كوتة «صور»

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، معرض أهلا رمضان المقام بأرض المعارض (كوتة).وتفقد محافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التموين جميع منافذ الشركات والمصانع والسلاسل التجارية المشاركة فى المعرض.ومن جانبه؛ أعرب المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، عن سعادته بالمعروضات للسلع الغذائية المطروحة من خلال القطاع الحكومى والمتمثلة في شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لما تقدمه من جودة ومستوى جيد من التخفيضات المطروحة والتى تحكمت فى أسعار الأسواق.وأضاف أن المعرض يضم 40 شركة بين القطاع الحكومي والخاص، وبتخفيضات على السلع تبدأ من 10٪، وتصل إلى ٣٥٪، حيث يعرض بالمعرض الذى سيستمر إلى الأول من رمضان سلع الياميش بجميع أنواعه من (البلح والزبيب وقمرالدين) بالإضافة إلى الدقيق والسمن والزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الأساسية التى تغطى استهلاك المواطنين بأسعار تناسب الجميع.كما وجه وكيل وزارة التموين الشكر للمشاركين من القطاع الخاص والسلاسل التجارية لسرعة المشاركة فى المعرض وطرح كميات كبيرة ومتنوعة من السلع بتخفيضات مناسبة.