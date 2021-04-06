سلطنة عمان: بإمكان القادمين للبلاد قضاء العزل الإلزامي بالمنازل

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم، إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل.وأضافت اللجنة أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أي دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة في العزل الصحي.