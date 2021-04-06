الولايات المتحدة تسجل انخفاضًا كبيرًا في إصابات كورونا

سجلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة المؤكدة فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت البيانات، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني، إلى أنه تم تسجيل 18 ألفا و769 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 215 شخصا، موضحة أن البلاد سجلت أمس الإثنين 48 ألفا و460 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد- 19"، ووفاة 235 شخصا جراء الفيروس.وأضافت البيانات: إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كوفيد- 19" طوال فترة تفشي هذا الوباء في البلاد بلغ أكثر من 30،7 مليون إصابة، ووفاة أكثر من 556 ألف شخص من المصابين بفيروس كوفيد- 19.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في 11 مارس عام 2020، تفشي فيروس كوفيد- 19 الجديد، وباء عالميًا.