بعد حادث قطارى طهطا.. القوات المسلحة تكرم مدير المستشفى الجامعى بسوهاج

كرم العميد إيهاب مبروك بالمنطقة الجنوبية العسكرية، ظهر اليوم الدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفات الجامعية بسوهاج، "نيابة عن كل أفراد المستشفى"، لتفانيه وسرعة استجابته في تقديم الخدمة العلاجية للمصابين من المدنيين والمجندين في حادث قطاري سوهاج، بقاعة مجلس الجامعة.وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والعقيد تامر عبدالحميد، والرائد عمرو محمد السيد.