البحرين وصربيا تبحثان سبل مواجهة كورونا

بحثت مملكة البحرين وصربيا سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتبادلتا وجهات النظر المشتركة حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.وأكد وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة- في تصريحات على هامش زيارته إلى صربيا، التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء- أن السياسة الخارجية للمملكة تستند إلى مبادئ التعاون الإيجابي وتعظيم المنافع المتبادلة مع كافة الدول، مبينًا أن البحرين تعتبر سوقًا واعدة للاستثمارات في مجالات الاقتصاد الذكي والقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.ودعا الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى تكثيف التعاون المشترك لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مستعرضًا في هذا الشأن الجهود المتميزة والتدابير الفاعلة لفريق البحرين الوطني في التصدي للوباء.من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الثنائية بجمهورية صربيا، السفير فلاديمير ماريك، عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في المجالات كافة.