إقبال جماهيرى على عروض «الإسكندرية للفيلم القصير»

شهد مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، اليوم الثلاثاء، إقبالًا جماهيريًا على مشاهدة عشرة أفلام ما بين «روائية» و«وثائقية» و«تحريك»، بالإضافة إلى «أفلام الطلبة»، بمركز الإبداع.ففي مسابقة الأفلام الروائية تعرض أربعة أفلام، هي «ماجما» (مصر) لطارق الشربيني، «سيعود» (الجزائر) ليوسف محساس، «ارتداد» (السعودية) لمحمد الحمود، «بركات» (لبنان) لمانون نمور.أما ضمن مسابقة «الأفلام الوثائقية» فيعرض فيلمان، هما «كرة العكاكيز» (فلسطين) للمخرج إياد الأسطل، و«نسور قرطاج» (تونس، إيطاليا، فرنسا) للمخرج أدريانو فاليريو.وفي «مسابقة التحريك»، تعرض ثلاثة أفلام، وهي «القدر» (اليمن، ماليزيا) لمحمد إبراهيم، «كيف تحولت جدتي إلى كرسي؟» (لبنان، ألمانيا) لنيقولا فتوح، «سالب واحد» (الأردن) لرنيم أسامة.في حين يعرض فيلم واحد ضمن «مسابقة الطلبة»، وهو «عزيزتي ليلي» (الجامعة البريطانية) لسلمى علاء.مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.