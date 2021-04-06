منتدى الحوار العربي الإفريقي يشيد بدور مصر في مفاوضات المناخ

أيد منتدى الحوار العربي الإفريقي برئاسة الإعلامي حمدي الكنيسي ما توصل إليه "حوار القادة الأفارقة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ فى إفريقيا"، مشيدًا بالدور المصري في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن، إلى جانب دورها في تعزيز التشاور لمعاونة الدول الإفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.وقالت الكاتبة الصحفية مها الوكيل أمين عام منتدى الحوار العربي الإفريقي إن هذا الاجتماع الذي تم بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، ورئيس الجمهورية الفرنسية وأنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وسكرتير عام الأمم المتحدة ولفيف من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي، وهو أمر هام جدا باعتبار التغير المناخي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز نمو الاقتصاد وتنويعه وتبادل المعرفة وصقل المهارات، وكذلك المساهمة في إيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمي يؤثر على جميع المجتمعات حول العالم.وأشارت إلى أنه يهدف إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الإفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة في هذا الصدد، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية.كما أشادت الوكيل بالتزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ، سواء داخليًا من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محورًا رئيسيًا، أو إقليميًا.وأيدت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعرض الرسمي الذي قدمه لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وسعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على المستويات كافة.