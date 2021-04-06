ما هي مواعيد معرض الزهور 2021 وآخر يوم لهذا العام





مواعيد معرض الزهور 2021 في مصر





أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قبل فتح الدوره رقم 88 لمعرض الزهور الذي ينعقد سنويا في حديقة الأورمان عن مواعيد الافتتاح والإغلاق ليتمكن المهتمين بالشأن الزراعي من الحضور حيث تم الافتتاح يوم 13 مارس الماضي و سيتم إغلاق المعرض يوم 13 إبريل الجاري حيث يفتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 9 صباحا و يغلق أبوابه في تمام الساعة 9 مساءا ويشهد المعرض سنويا ألوف الزائرين المتهمين بالمحال الزراعي من مختلف البلدان لمشاهدة أندر أنواع النباتات والأزهار في العالم





معلومات عن معرض حديقة الأورمان للزهور ٢٠٢١





تم إنشاء معرض الزهور عام 1933 رسميا بحديقة الأورمان بالجيزة والتي أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1875 على مساحة 14 فدان لتخدم صناعة النباتات والأدوية المرتبطة بها وتصنيع أدوات الزينة والتجميل والعطور النسائية وزراعة النباتات المختلفة حسب العائلات النباتية ولذلك تم اختيار حديقة الأورمان تحديدا لتكون مقرا لمعرض الزهور السنوي الذي يقام في مصر حيث تضم الحديقة أكثر من 600 نباتا نادرا حيث يقام المعرض وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19









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سعر تذكرة دخول معرض الزهور السنوي





مواعيد معرض الزهور 2021 وآخر يوم لهذا العام وأسعار التذاكر الدخول أصبح حديث المهتمين بالشأن الزراعي حيث أصبح سعر تذكرة دخول حديقة الأورمان 5 جنيهات للراغبين في دخول معرض الزهور السنوي الذي يقصده العديد من منتجي عسل النحل و نبانات الزينة ونباتات الظل حيث تم إنشاء المعرض لأول مرة على يد السلطان حسين كامل عام 1914





ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رسوم دخول معرض الزهور وموعد انتهاء المعرض وأسباب اختيار حديقة الأورمان مكانا لعرض النباتات النادرة سنويا وأسعار النباتات والأزهار في المعرضة