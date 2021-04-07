أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى البنوك المصرية

يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.65 جنيه، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.41 جنيه، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم عند مستوى 21.71 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري.ويشهد السوق المحلي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ارتفاع ملحوظ في كافة العملات الأجنبية والأوروبية، اليوم الأربعاء قبيل ختام الأسبوع الجاري، يأتي ذلك مقابل حالة الاستقرار التي سجلتها العملات الاجنبية في الأسواق العالمية اليوم، إذ استقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين تقريبا مقابل سلة من العملات المناظرة، أثر تراجع عائدات سندات الخزانة، لينزل مؤشر الدولار إلى 92.527 في الجلسة.نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" استقراره أمام الجنيه اليوم ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.66، وفي المصرف العربي الدولي استقر سعر الدولار عند مستوى 15.67 جنيه للشراء وللبيع 15.66.وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا داخل قطاع كبير من البنوك ليسجل داخل بنك البركة الإسلامي للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.75، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.71، كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.75.وبلغ سعر صرف العملة الاوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة اليوم ارتفاعًا، لتسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.38، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.49، كما ارتفع سعر اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع18.45.حقق سعر صرف الفرنك السويسري اليوم الأربعاء، ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل داخل البنك الأهلي للشراء 16.81 جنيه للبيع 16.65، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء عند مستوي 16.84 جنيه وللبيع 16.68، كما ارتفع الفرنك السويسري أمام الجنيه ليسجل في بنك الكويت للشراء 16.73 جنيه وللبيع 16.59.