رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى البنوك المصرية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:44 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء الموافق 7-4-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.65 جنيه، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.41 جنيه، كما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم عند مستوى 21.71 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري.

ويشهد السوق المحلي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ارتفاع ملحوظ في كافة العملات الأجنبية والأوروبية، اليوم الأربعاء قبيل ختام الأسبوع الجاري، يأتي ذلك مقابل حالة الاستقرار التي سجلتها العملات الاجنبية في الأسواق العالمية اليوم، إذ استقر الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين تقريبا مقابل سلة من العملات المناظرة، أثر تراجع عائدات سندات الخزانة، لينزل مؤشر الدولار إلى 92.527 في الجلسة.

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

استقرار سعر الدولار اليوم
أظهرت مستويات سعر صرف العملة الامريكية "الدولار" استقراره أمام الجنيه اليوم ليسجل داخل البنك الأهلي المصري للشراء 15.74 جنيه وللبيع 15.64، وفي بنك بلوم مصر فسجل للشراء 15.67 جنيه وللبيع 15.66، وفي المصرف العربي الدولي استقر سعر الدولار عند مستوى 15.67 جنيه للشراء وللبيع 15.66.

سعر الجنيه الإسترليني
وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا داخل قطاع كبير من البنوك ليسجل داخل بنك البركة الإسلامي للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.75، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.71، كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 21.93 جنيه وللبيع 21.75.

اليورو اليوم
وبلغ سعر صرف العملة الاوروبية اليورو والتي تضم 19 دولة اليوم ارتفاعًا، لتسجل داخل بنك قناة السويس للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.47، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.58 جنيه وللبيع 18.38، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.62 جنيه وللبيع 18.49، كما ارتفع سعر اليورو في بنك مصر ليسجل للشراء 18.60 جنيه وللبيع18.45.

الفرنك السويسري
حقق سعر صرف الفرنك السويسري اليوم الأربعاء، ارتفاعًا خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل داخل البنك الأهلي للشراء 16.81 جنيه للبيع 16.65، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء عند مستوي 16.84 جنيه وللبيع 16.68، كما ارتفع الفرنك السويسري أمام الجنيه ليسجل في بنك الكويت للشراء 16.73 جنيه وللبيع 16.59.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل 10 متهمين في واقعة «كافيه» حسن شاكوش

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة: ثلث المتعافين من كورونا يعانون اضطرابات عصبية أو نفسية

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 7-4-2021

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

موعد آذن الفجر اليوم الأربعاء 7-4-2021

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»