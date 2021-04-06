اليمن وباكستان يبحثان سبل تعزيز وتطوير العلاقات

بحث سفير اليمن لدى باكستان محمد العشبي، مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الأوسط الدكتور خالد ميمون، سبل تعزير وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وأطلع السفير اليمني- حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم- المسئول الباكستاني على آخر التطورات على الساحة اليمنية، مؤكدا ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية لوقف الحرب وإحلال السلام.وأشار إلى استمرار استهداف الميليشيات الحوثية مخيمات النازحين في كل من محافظتي مأرب وحجة، إلى جانب سكوت المنظمات الإنسانية والدولية عن هذه الانتهاكات الإنسانية.