رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. كيف دعمت الحكومة قطاع الصحة في مصر؟ (إنفوجراف)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:21 م
الصحة في مصر
الصحة في مصر
سمر محمدين
طباعة
جرى العمل على تنمية قطاع الصحة في مصر لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية والجامعية، الأمر الذي جعل الحكومة في وضع خطط استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية.

وفي هذا الصدد ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20212022، وتم تحويل القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لبحث البرامج الصحية والأهداف الاستراتيجية بشأن المنظومة لتحقيقها خلال العام المالي.

وترصد "الدستور" أهم التطورات التي شهدها قطاع الصحة في مصر بحسب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان.

استهدفت الخطة أعمال تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.

بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى في الخدمة الصحية.

ارتفع عدد مراكز تطعيم فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا موزع جغرافيًا على مستوى محافظات مصر، فيما تم رفع متوسط استقبال المراكز من 200 فرد إلى 600 فرد.

تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات هي "جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر"، في إطار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية.

موضوعات متعلقة

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

وفاة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس الشيوخ

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

خبراء يحذرون من تزايد إصابات كورونا رغم التطعيم في بريطانيا

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم

ورش فنية وثقافية بأبوصويرة ضمن برنامج المسرح المتنقل