بالأرقام.. كيف دعمت الحكومة قطاع الصحة في مصر؟ (إنفوجراف)

جرى العمل على تنمية قطاع الصحة في مصر لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية والجامعية، الأمر الذي جعل الحكومة في وضع خطط استراتيجية لتطوير المنظومة الصحية.وفي هذا الصدد ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20212022، وتم تحويل القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، لبحث البرامج الصحية والأهداف الاستراتيجية بشأن المنظومة لتحقيقها خلال العام المالي.وترصد "الدستور" أهم التطورات التي شهدها قطاع الصحة في مصر بحسب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان.استهدفت الخطة أعمال تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بواقع توفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال و421 سرير رعاية أطفال.بالإضافة إلى التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى في الخدمة الصحية.ارتفع عدد مراكز تطعيم فيروس كورونا من 40 إلى 138 مركزًا موزع جغرافيًا على مستوى محافظات مصر، فيما تم رفع متوسط استقبال المراكز من 200 فرد إلى 600 فرد.تنفيذ المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات هي "جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر"، في إطار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية.