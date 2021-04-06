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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفتر لـ الدبيبة: عليكم العمل بكل قوة لإخراج المرتزقة من ليبيا

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:52 م
حفتر
حفتر
عبير سليم
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شدد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على أن معارك الشرف والكرامة لن تنتهي حتى إرجاع هيبة الدولة وتأمين حدودها وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية.

وطالب حفتر في كلمة له خلال فعاليات الملتقى الأول لضباط القوات المسلحة، بثتها قناة "الحدث الليبي" قوات الجيش الوطني بالاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامهم بكل قوة وفي الموعد.

وأضاف: "في هذا اليوم نطمئن شعبنا وجميع قبائلنا في الشرق والغرب والجنوب بأن عزائم جيشكم لا تزال قوية  وازداد قوة ومستعد كما عاهدكم. ونحن نعلم بأن عزائمكم هى الأسلحة التي حققت المعجزات بإيمان جنودنا وتضحياتهم بالدم والعرق والثبات. ولن نسمح لكائن ما كان المساس به والتلاعب بمصيره".

وقدم التحية لكل من يدعم الجيش الوطني، مشددا على أن القوات المسلحة هى صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأردف: "الدول تبنى بقواتها المسلحة النظامية وليس كما نراه اليوم في بلادنا. للأسف من اتجار مجموعات مسلحة وميليشيات دون رادع من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011م وحتى اليوم".

وطالب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالعمل بكل قوة لإخراج المرتزقة ووضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة العربية والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا ليعم الأمن والسلام كل ربوع ليبيا.

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