فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالمدرسة اليابانية بالفيوم الجديدة 8 أبريل

أعلنت الدكتورة ابتسام حسني، مدير المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، عن فتح باب التقدم لطلاب المستوى الأول مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، ابتداء من 8 أبريل 2021، وتستمر لمدة 15 يومََا.وأضافت حسني، لـ"الدستور": "يتم التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم ببطاقة ولي الأمر، ولا بد من توقيع ولي أمر الطالب على إقرار خاص بموافقته على ممارسة ابنه كافة الأنشطة المخصصة في المدرسة، دون أدنى اعتراض".أما عن المستندات المطلوب تجهيزها للالتحاق بالمدرسة، أوضحت: "ملء استمارة طلب الالتحاق من موقع الوزارة، أصل شهادة ميلاد الطالب، صورة الرقم القومي لولي الأمر، 8 صور شخصية للطالب (حديثة)".وأشارت إلى أن المدارس اليابانية مشروع قومي، وتطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية بجميع مراحل التعليم، وتهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن، وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات، وخلق بيئة تعلم جيدة.. يذكر أن الفيوم بها مدرستان، وهما الفيوم الجديدة، وسنورس منشأة بركات.