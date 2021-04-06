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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح يستقبل رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:00 م
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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استقبل الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر إدارة الجامعة بمدينة مرسى مطروح.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن الجامعة تدعم بكل قوة تنفيذ مشروع محو الأمية وتعليم الكبار منذ اللحظة الأولى، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحه، وتفعيلًا للقرارات التي اتخذتها الجامعة بفتح المجال أمام طلاب الجامعة بكليات التربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة، والآثار واللغات، ليتولى كل طالب تعليم أربعة أميين من أبناء المحافظة، كشرط من شروط التخرج.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الاهتمام بمشروع محو الأمية يأتي من منطلق مسئولية الجامعة وواجبها الوطنى للقضاء على الأمية، بهدف الارتقاء بالمجتمع ككل.

وأكد الدكتور عاشور العمرى دعم الهيئة العامة لمحو الأمية مبادرة "مطروح بلا أمية"، والتي تبنتها الجامعة، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين.

وأهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة للدكتور عاشور عمري، تقديرًا لجهوده، كما أهدى عاشوى عمري درع الهيئة لرئيس الجامعة؛ تقديرًا لدعمه وجهوده المبذولة في محاربة الأمية.

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