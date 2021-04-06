مصرع سائق وإصابة سيدة فى حادث سير بعين شمس

لقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة جراء اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل بمنطقة عين شمس.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم أسفر عن متوف ومصابة، لتنتقل على الفور أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أسفر عن وفاة سائق تروسيكل وإصابة سيدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.