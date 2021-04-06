مصرع سائق وإصابة سيدة فى حادث سير بعين شمس

مصرع سائق وإصابة سيدة فى حادث سير بعين شمس
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:02 م
هدير مصطفىطباعة
لقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة جراء اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل بمنطقة عين شمس.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم أسفر عن متوف ومصابة، لتنتقل على الفور أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أسفر عن وفاة سائق تروسيكل وإصابة سيدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم أسفر عن متوف ومصابة، لتنتقل على الفور أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بتروسيكل أسفر عن وفاة سائق تروسيكل وإصابة سيدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.