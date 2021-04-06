كينيا توقف المبيعات الخاصة للقاح الروسي «سبوتنيك في»

توقفت التطعيمات الخاصة لجرعات لقاح "سبوتنيك في" المضادة لكوفيد- 19، الواردة من روسيا، في كينيا بعد أن منعت الحكومة شركتين من شحن لقاحات "كوفيد- 19" وإعطائها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.وقال روبن هاريا، مدير شركتي "هارليز" و"يونيسيل فارما" ومالكهما، وهما شركتان حصلتا على ترخيص في مارس من قبل مجلس الصيدلة والسموم الكيني لتوزيع لقاح في كينيا: "اضطررنا لوقف بيع اللقاحات بسبب تعليمات الحكومة".وصرح هاريا، عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، بأن الشركتين استوردتا 75 ألف جرعة من اللقاح.. وكانت تكلفة الجرعة الواحدة 7700 شلن كيني (70 دولارا) على الأقل قبل الحظر، وفقا لإحدى العيادات في العاصمة نيروبي.وأضاف: "إن لوجستيات التعامل مع اللقاح مكلفة للغاية".وقال وزير الصحة موتاهي كاجوي، في بيان: إنه سيتم استئناف استيراد القطاع الخاص للقاحات وتوزيعها وإعطاؤها بمجرد أن تكون الحكومة "واثقة من وجود قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في العملية بأكملها".