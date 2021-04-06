تونس تبدأ فى تطعيم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا

بدأت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، في تطعيم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لذوي الأولوية الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى.وأوضحت وزارة الصحة التونسية- في بيان على الصفحة الرسمية- أن ذوي الأولوية الذين يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية هم الأطقم الطبية والعاملون بقطاع الصحة، والمواطنون البالغون من العمر 75 سنة فما فوق.وجددت وزارة الصحة التونسية، دعوتها المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس" المخصصة لهذا الغرض.يذكر أن حملة التطعيم في تونس متواصلة ليومها الخامس والعشرين على التوالي في 30 مركز تلقيح موزعة على كامل ولايات الجمهورية.