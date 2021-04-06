شباب نوبيون يؤسسون مشروع «أيادي» لإعادة تدوير الجينز (صور)

هم مجموعة شباب، عددهم 5، قرروا أن يعيدوا تدوير الجينز مع إدخال خامات أخرى جديدة وصناعة المنتجات المختلفة باستخدام هذه الأقمشة، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا تحت اسم مشروع "أيادي".قالت نورهان صفي، مسئل مشروع "أيادي": جاءت فكرة المشروع من التبرعات التى تأتي للجمعية الأم، وهي "نوبة الخير"، وكان من بينها الجينز، فلماذا لا نستغل هذا الجينز خاصة لو كان مستهلكا ويتم إعادة تدويره لصناعة العديد من المنتجات التى نستخدمها بشكل دوري؟.وأضافت، لـ"الدستور"، أن المشروع يضم 5 أفراد بالإضافة إلى أسرة مكونة من الأم والابن والابنة، فالأم لديها خبرة في صناعة "الهاند ميد" لذا تساعد في صناعة العديد من المنتجات ومن ثم نعرضها للبيع داخل معارضنا.وأشارت إلى مشاركة مشروع "أيادي" ضمن معرض يضم العديد من المنتجات الأخرى، من بينها الكورشيه، الهاند ميد، منتجات نوبية رمضانية كمشروب "الابرية"، بالإضافة للبلح ومنتجات طبيعية للشعر والبشرة، ومنتجات تريكوه، وذلك الجمعة المقبل، بمقر الجمعية بالكيت كات.