إنتاج النفط الأمريكي من المتوقع أن يهبط لـ11.04 مليون بي في 2021

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بمقدار 270 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.04 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى تراجع قدره 160 ألف برميل يوميا.وأضافت الوكالة الحكومية أنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية والأنواع الأخرى من الوقود السائل بمقدار 1.32 مليون برميل يوميا إلى 19.44 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.41 مليون برميل يوميا.