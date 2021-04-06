2296 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت الصحة اللبنانية فى البيان اليومى حول كورونا، إلى أنه تم تسجيل 2269 إصابة من بين المقيمين، في وقت هناك 27 حالة بين الوافدين، ما رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 482798 حالة، بينما وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 6479 حالة وفاة.