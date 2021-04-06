إفريقيا تسجل 4 ملايين و280 ألف إصابة بكورونا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و280 ألف إصابة مؤكدة، و114 ألفا و100 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوصت "المراكز الإفريقية"- في بيان- الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم البلدان الإفريقية فى تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.