ضبط كمية من المخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتى قسم شرطة الإسماعيلية ومركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كمية من مخدر الأيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول بحوزة (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وضبط (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصير، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(5.024.000– خمسة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف جنيه تقريبًا.