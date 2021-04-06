«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021-2022، بداية من الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، من خلال الرابط التالي https:ejs4students.moe.gov.egوأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون التقديم متاحًا لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثانٍ والصف الأول الابتدائي فقط بـ5 مدارس، هي: "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".ومن المقرر أن يشهد العام الدراسي المقبل دخول 5 مدارس جديدة لمنظومة المدارس المصرية اليابانية، ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، إضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.