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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس العراقى يتسلم رسالة خطية من البابا فرنسيس

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:39 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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استقبل الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار.

ونقل السفير تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى الرئيس صالح، كما سلمه رسالة خطية من قداسته عبر فيها عن شكره وامتنانه للشعب والحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال والتحضيرات التي جرت خلال زيارته للعراق.

وأكد البابا فرنسيس أن العراق بحضارته وتاريخه وثقافته قادر على أن يلعب دورا مؤثرا في القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن تنوعه الثقافي والديني والعرقي عناصر قوّة إضافية له، مؤكدا دعمه للعراق وشعبه في إرساء الأمن والاستقرار والسلام.

فيما حمل الرئيس صالح، السفير، تحياته إلى قداسة البابا، لافتا إلى أهمية الزيارة التي قام بها للعراق وشملت بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل، مشيدا بدعمه واهتمامه المتواصل بالعراقيين.

وقال الرئيس صالح، إن زيارة قداسة البابا، مثلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب العراقي الذي يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء أمنه واستقرار وتعزيز تعايشه بين جميع أطيافه، وإشاعة روح التعايش والسلام في البلد وعموم المنطقة، مشيرا إلى أهمية إدامة الحماس وروح التفاؤل التي غمرت زيارة قداسته لدى العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف من أجل السلام.

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