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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يبحث التوسع في إقامة محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:36 م
قنا: إسلام البكري
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بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع المهندس حاتم عبد الغني، رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، آليات التوسع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

قال محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلًا للبنزين والسولار، حيث يسهم استخدام الغاز في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة، فضلا عن ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الاقتصادية المُثلَى من الثروات الطبيعية لمصر وتقليل حجم استيراد منتجات الوقود، إضافة إلي أن سعره المنخفض يتناسب مع كافة افراد المجتمع.

وأشار الداودي، إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنطقتين الصناعيتين" هو بمركز نجع حمادي وكلاحين قفط".

وأضاف محافظ قنا، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي "محطتين بمركز قنا ومحطة بمركز أبوتشت ومحطة بمركز نجع حمادي، جاري تشغيلهم خلال شهر ابريل الجاري ليصبح إجمالي عدد محطات تموين الغاز الطبيعي بمحافظة قنا 7 محطات.

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