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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4309 إصابات بكورونا فى اليونان

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:35 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
وكالات
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أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4309 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 281570 حالة.
وقالت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان: إنه تم أيضا تسجيل 79 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8532 حالة.
وأضاف البيان أن 30 حالة من بين الإصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان، في حين أن بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة داخلها.
وأوضح: أن من بين الإصابات التي رصدت خلال الأيام السبعة الماضية 94 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و2773 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصًا مصابين باليونان.
وأشار الى وجود 751 مصابا بالفيروس يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي.

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