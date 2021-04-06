استكمال أعمال رصف الطرق بمدن وقرى كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.أشرَف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال الرصف وفرد الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق عزبة بكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لتسهيل الحركة المرورية.وأشرَف احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الرصف والتدشين بطريق دار السلام، على أن يتم فرد وتسوية السن حسب المناسيب وطبقًا للمواصفات الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بطريق قرية الكوم الطويل سيدى غازى.وأشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي أعمال فرد طبقة من السن، تمهيدًا لأعمال الرصف بطريق ابو سكين- التفتيش، بطول ٣ كيلو، حيث تم فتح الفرما وأخذ الجسات وسمك طبقة السن وضبط المناسيب مع الدمك، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحقيق السيولة المرورية.وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المرحلة الأخيرة من أعمال الرصف بشارع إبراهيم المغازي بشرق المدينة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقا لخطة التطوير والرصف بالشارع، كما تابع أعمال رصف طريق سخا.أشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء أعمال تمهيد وتجريف شارع مسجد السودانيين امتداد شارع الجيش وحتى وحدة الحماية المدنية بالميدان الإبراهيمي بطول 300م، وذلك تمهيدًا لوضع طبقة الاساس والرصف، مشددة على التأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق قبل البدء بأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لرفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية.وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي استمرار أعمال الرصف بالمدينة والقري، حيث تم فرد الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق قرية أبو دراز- الكوم، بالإضافة الي البدء في رصف طريق أبو دراز- الزوامل، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.كما أشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال تجريف وتكسير الطبقة الإسفلتية المتهالكة ورفع مخلفات التجريف أولًا بأول، تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك بدءًا من الإدارة التعليمية وحتى مسجد السلام، مشددًا علي التأكد من صلاحية البنية التحتية من مياه وصرف وغاز قبل البدء بأعمال الرصف.وجه محافظ كفر الشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.