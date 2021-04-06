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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1403 إصابات و8 وفيات بكورونا في الكويت

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:33 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
وكالات
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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، الثلاثاء، عن تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 239952 حالة، فيما سجلت ثماني حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1373 حالة.

وأضاف الدكتور السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 1432 حالة شفاء من الإصابة بـ(كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 224701 حالة.

وأوضح السند أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، لافتا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 64ر93 في المئة.

وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 216 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13878 حالة.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 10095 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 2111043 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 90ر13 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

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