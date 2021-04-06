«التعليم» تعلن الانتهاء من تأليف مناهج الصف الرابع الابتدائي

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعليقات أولياء الأمور بشأن تعليم اللغة الهيروغليفية لنظام التعليم الجديد.وقال أحد أولياء الأمور للوزير في جروب على تطبيق واتس آب، إن القرار يسبق جدًا مناهج التاريخ المصري القديم، الذي يتسم بالضعف والاختصار الشديد في المناهج الابتدائية والإعدادية، وإلا سيكون الوضع كحال اللغة العربية التي يستطيع الأطفال الإعراب ولا حتى القراءة والكتابة بشكل صحيح ليأتي تعليق الوزير: «‏نحن نعمل على بناء نظام تعليم مصري جديد كما نعلم وهو مطبق حاليًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي.وأكد وزير التعليم أنه تم الانتهاء من تأليف مناهج الرابع الابتدائي وسيكون تأثير هذا النظام كبيرًا فيما يتعلق بالقراءة والكتابة وعرض التاريخ المصري بشكل مبتكر وجديد تمامًا.